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全民權證／弘塑 選逾四個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

弘塑（3131）受惠先進封裝設備出貨暢旺，第1季財報優於預期，法人看好第2季營收將更上一層樓，加上新台幣兌美元匯率升值影響有限，近日投信持續回補，股價站穩半年線。

法人指出，先前拉貨趨於保守的晶圓代工客戶，需求開始回升，顯示終端需求仍然穩健，預估弘塑設備出貨量維持年成長50%至100%，化學品新廠預計第2季貢獻營收，但新產品仍需時間認證。長期來看，隨封裝技術持續升級，法人看好，弘塑產品在晶圓代工及封測客戶滲透度高，未來三到五年CoPoS、CPO、SoIC等商機可期，添增營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 晶圓代工 弘塑

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