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全民權證／京元電 兩檔閃亮
京元電（2449）受惠於AI趨勢，高階GPU需求大增，高階測試單價及測試時間都呈上揚。法人看好AI趨勢帶動測試需求放量，加上大客戶推出新一代遊戲顯卡，目前市場反應熱烈，產品供不應求，預估今年營收可望逐季成長。
法人分析，因應客戶訂單強勁，京元電提高今年資本支出，主要用於租賃廠房 、建置無塵室及購入相關設備，預估新廠今年底開始生產。展望後市，受惠AI及Gaming顯卡需求暢旺，帶動稼動率逐季上升，今年GPU大客戶將是主要成長來源。
看好京元電的投資人可挑選價外20%、價內10%以內，有效天期90天以上的權證介入，參與個股行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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