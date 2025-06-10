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臻鼎、台光電 四檔帶勁

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照

蘋果在美國時間9日舉辦WWDC 2025，預計發表數款全新作業系統，有望刺激消費者升級裝置。法人認為，臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）等蘋概股的股價有機會打上蘋果光轉強，投資人可透過中長天期權證布局。

全球PCB大廠臻鼎-KY雖首季表現低於市場預期，不過董事長沈慶芳近期對外表示，今年營收可望再創新高，IC載板、AI伺服器、光通訊及車用電子等領域陸續取得高階與次世代產品訂單。

投顧法人表示，展望臻鼎-KY2025年營運，公司持續給予營收再創新高的指引，考量近期中美關稅戰和緩，能否帶動消費性產品整體營運，將是未來的觀察焦點。臻鼎-KY昨（9）日早盤小幅震盪後，盤中最高觸及108元，終場上漲0.5元收107元，為波段新高，已逼近4月2日108元的川普缺口。

台光電為近期台股人氣指標股，隨臺灣50指數季度審核結果出爐，成分股納入台光電，激勵昨日股價開高震盪後衝上800元關卡，一路走高，終場大漲32元收820元再創歷史新高價。台光電5月營收72.77億元，月增1.2%，年增41.5%，為歷年同期新高， 主要受惠AI伺服器的成長，今年前五月營收361.52億元。

台光電指出，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，預期從人工智慧（AI）應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，都將維持成長動能，全年營運前景可期。美系外資除看好台光電在GPU領域奪回Rubin世代的領先地位外，也認特殊應用晶片也將成其主要成長來源，近日重申「加碼」評等，且將目標價上調至1,000元。

臻鼎 營收 台光電

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