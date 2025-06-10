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雙鴻、奇鋐 押寶逾60天
輝達（NVIDIA）高階AI伺服器帶動散熱需求，法人看好散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017），前者積極將水冷導入應用，高階散熱需求將刺激毛利率與單價提升，後者則受惠ASIC伺服器進入量產，出貨量逐季成長，並帶動水冷板及分歧管出貨。
分析師表示，預計輝達下一世代 Rubin 等高階AI伺服器的設計架構，將更依賴資料中心的設計，包含800V的電源及電力交換、輸配電，因此對晶片的發熱及散熱需求大幅提升。預計今年起在Blackwell平台，雙鴻將水冷積極導入應用。由於高階AI伺服器的散熱需求強勁，考驗完整解決方案，目前雙鴻積極設計資料中心級別散熱技術，契合產業趨勢，有助業務的拓展。
根據調研機構預測，液冷系統市場規模的年複合成長率在2025到2029年將達到20.9%，也就是將從2025年的71.5億美元，成長到2029年可望達到152.6億美元。
法人指出，受惠ASIC機殼及機櫃開始放量，加上水冷板出貨比重提升，帶動奇鋐營收成長。主因在於ASIC伺服器進入量產期，帶動機殼及機櫃產品出貨提升，加上GB200組裝良率從5月正式轉佳，推升奇鋐的水冷板出貨，為伺服器相關零組件的毛利率較高，有助奇鋐產品組合轉佳。
另外GB300及新ASIC伺服器客戶水冷零組件，將在第3季開始小幅量產，組裝廠最快11、12月可望量產出貨，Meta ASIC、AWS ASIC的水冷伺服器也將年底陸續出貨，有利奇鋐營運。
權證發行商表示，投資人若看好奇鋐與雙鴻後續表現，可以挑選價內外20%以內，距到期日60天以上的權證介入。
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