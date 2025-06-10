期貨商論壇／黃金期 避險優選

美國5月非農就業數據顯示，就業增長溫和放緩，其中，失業率持平4.2%，時薪月增0.4%，薪資仍具支撐力。整體勞動市場雖降溫但仍穩健。儘管川普猛烈批評聯準會主席鮑爾動作太慢，但聯準會短期內維持利率觀望態度，9月前啟動降息機率偏低，是否行動仍待經濟與物價走勢明朗。

川普政府主推的「大而美減稅法案」在參議院進入關鍵審查階段，受爭議的899條款已獲法規認定符合議事程序。該條款允許美方針對遭遇不公平課稅的美企，向對應外國個人與公司加徵關稅，引發企業界憂心國際報復。更大的挑戰是，若此減稅案順利推行，未來十年將使美國財政收入減少3.7兆美元，推升聯邦債務與赤字。

面對國際政經變數與美國政策不確定性升高，想藉此機會進場布局的投資人，近日可先以避險操作為主，或待趨勢明朗後再行進場，可考慮運用臺灣期貨交易所推出的「黃金期貨」，其價格與倫敦金銀市場同步，具備對抗通膨與避險美元波動的特性。

黃金期貨採槓桿操作，資金運用效率高，無須持有實體黃金，也無保管與運送成本，交易靈活度佳，並享有交易稅低、免徵所得稅等優勢。無論是專業或一般投資人，皆可透過黃金期貨進行短線價差操作、避險部署或掌握國際行情脈動。（統一期貨提供）

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