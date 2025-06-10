拆穿期貨詐騙 兩步驟

期交所統計，今年4至5月期貨商通報網路期貨詐騙案件計119件，詐騙類型以非法地下期貨及招攬開戶交易最多、占56%，其次為網路開設期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨占30%，冒名期貨業亦占11%；詐騙刊登媒介以臉書為大宗。

期交所提醒，投資人面對「保證獲利」、「免保證金」、「免手續費」為誘因的宣傳話術，更要慎防詐騙，建議民眾用兩步驟，公私協力打詐，一、進入期交所官網或期貨公會官網查詢合法期貨業者基本資料及電話，再以電話向期貨業者查證；二、若查為詐騙情事，請立即致電165反詐騙專線及110報案。

期交所自今年4月1日起舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商蒐報期貨詐騙案件，並於官網站建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」，提供期貨商即時分享及通報詐騙案件，讓其他期貨商及投資人了解當前期貨詐騙手法，提升全民防詐意識與應對能力。

從期貨商蒐報的詐騙案件使用媒介來看，77%來自臉書，13%為Google，其餘則為以電子郵件傳播。此外，詐騙集團刊登貼文後，多數都會再使用Line通訊軟體與民眾建立聯繫。

觀察最新期貨詐騙手法，以非法地下期貨及其他（招攬開戶交易）共占56%最多。詐騙者常在投資理財或期貨交易社團刊登貼文，以免保證金、現金回饋、號稱有穩定的交易平台、僅0.1口即可下單、交易免撮合及限時開戶優惠等低門檻交易話術，誘使民眾私訊加Line，藉以從事非法地下期貨的詐騙行為。

其次為非法期貨顧問及代操期貨案件占30%，此類手法常用個人臉書或期貨交易社團貼文，夾帶色彩鮮明、放大獲利點位、交易策略等，用VIP帶單群組文字，吸引民眾加入。再者，冒名期貨商詐騙案件占11%，誘騙投資人點選盜取個資。目前受害期貨商在期交所提供反詐聯防行動專區進行聲明與澄清。

期交所表示，為打擊不法份子利用社群平台詐騙，雖政府已訂定相關法規，促使網路平台業者確實履行資訊揭露與源頭管理的責任，民眾除進行查證並警惕自己不要被詐騙外，可主動進行檢舉，以防止別人被詐騙。