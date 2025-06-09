6月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲129.63點，收21790.29點。6月電子期收1191點，上漲10.75點，逆價差4.23點；6月金融期收2133.80點，上漲9.20點，逆價差9.85點。

6月電子期以1191點作收，上漲10.75點，成交850口。7月電子期以1175點作收，上漲7.15點，成交2口。

電子現貨以1195.23點作收，上漲8.95點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差4.23點。

6月金融期以2133.80點作收，上漲9.20點，成交364口。7月金融期以2081.80點作收，下跌9點，成交1口。

金融現貨以2143.65點作收，上漲16.92點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差9.85點。實際收盤價以期交所公告為準。