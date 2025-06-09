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聯發科、萬潤 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周五（6日）震盪，盤面上以題材個股輪動為主，其中聯發科（2454）、萬潤（6187）各擁利多，股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

聯發科方面，法人預期，2025年5G SoC出貨量將年增14.6%。雖然主流機型及8000系列產品推估平均售價將略微下降，但旗艦產品天璣9600仍可維持，整體成長預估為一成。整體而言，占營收比重六成的手機業務持續成長，AI與車用新動能也加入。

其中，2026年起ASIC將有明顯年營收貢獻，專案預計將於明年投產，採用自有SerDes解決方案，張量處理單元（TPU）貢獻營收高達18億美元。在車用部分，已獲得中國大陸車廠案件，預估2026年起將有更明顯的營收放量，在低基期下，車用營收貢獻將倍增於2025年。

萬潤為台積電供應鏈，目前半導體封測設備占公司營收比重逾九成，以晶圓代工、封測龍頭占大宗，且供貨八種以上多元品項。萬潤在CoWoS設備供應鏈中有高市占率，且卡位SoIC、PLP等先進封裝市場。法人指出，受惠於CoWoS擴廠帶動的強勁設備需求，訂單能見度到2025年下半年。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。連結聯發科的相關權證包括聯發科國泰4C購01、聯發科元大49購02；萬潤相關權證有萬潤國泰4C購01、萬潤元富49購02。

萬潤 營收

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