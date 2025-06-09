宏碁、華碩 四檔潛利大

宏碁（2353）與華碩（2357）多元發展已逐漸開拓新天地，除PC、NB等之外，也搭上AI潮流切入機器人領域，股價近期強勢也隱喻多頭已開始布局。權證發行商表示，可挑偏價外程度20%以內的相關認購權證參與行情。

宏碁今年前四月營收表現佳，在南亞、東南亞等地市場發展相當不錯；而美國市場也尚未看到放緩現象；歐洲在南歐、中歐、東歐等地區表現也不錯。法人指出，目前PC品牌廠對上半年出貨均維持正面看法，惟7月初美國關稅暫緩期結束後，若美國與中國大陸、東南亞等PC主要生產國談判結果不如預期，較高的稅率恐將引發廠商漲價，進而影響消費者下半年的購機意願，值得關注。

宏碁亞太區第1季營收交出逾5%的年增長表現，第2季預期也是小幅成長，今年上半年亞太區雖然成長幅度會較去年弱，但下半年希望能回穩。宏碁亞太區第1季商用業務比重近四成，很多傳統大型標案還沒出來，可能是政府預算考量，某些標案要遞延到下半年或明年才會開，加上全球政經局勢不穩定，政府預算相對保守。連結宏碁的相關權證包括宏碁統一52購02、宏碁永豐4A購01。

華碩預估，第2季PC業務營收將季增25%至30%，零組件及伺服器業務季增10%，對後市營運表現正向看待；惟新台幣近期強升，對未來三至六個月業內損益產生壓力，但長期影響不大。

華碩也搶進AI伺服器業務，近期標到國科會晶創方案AI超級電腦大單，總金額33.5億元，預計今年底建置完成，為後市增添新動能。此外，隨著輝達GB200 AI伺服器開始放量，以及下半年GB300推出，華碩目標今年伺服器業務營收占比達15%。

外資法人指出，華碩等亞洲PC品牌的美國曝險部位較低，受到衝擊小於美國品牌。華碩將受惠新的遊戲周期、利潤彈性可能更好、在AI PC與伺服器獲利持續成長。華碩相關權證包括華碩統一52購01、華碩群益4A購02。