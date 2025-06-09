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緯創、上銀 認購聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

台積電董事長魏哲家於股東會宣告人形機器人為未來重要成長動能，加上法人估計2025年全球機器人市場規模達1,005億美元，2030年上看1,786億美元，2025～2030年複合年成長率（CAGR）為12.1%，使緯創（3231）、上銀（2049）等機器人概念股權證受到注目。

機器人商機龐大，緯創已經開始布局，從軟體及零件著手。而現階段緯創成長動能主要來自人工智慧伺服器，緯創自結5月合併營收達8.9億元，續創同期新高，年增5.4%；累計今年前五月合併營收44.65億元，年增8.5%，持續突破歷史高點。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

此外，緯創延續去年推動的「ALL in AI」計畫，今年以「WITS 33 × AI= ∞」為願景，結合33年專業基礎與AI創新動能，啟動新一輪成長引擎。

傳動與控制科技大廠上銀5月自結合併營收19.3億元，月減5.61%、年減6.08%，累計今年前五月自結營收達98.24億元，較2024年同期成長2.47%。董事長卓文恒在日前股東會表示，機電、機器人及醫療產品都是未來發展重點，今年營運力拚達標並優於去年。

卓文恒並指出，上銀持續精進機器人相關零組件及半導體移載系統、晶圓機器人，產能也不斷擴充成長；目前機器人相關產品占整體營收比重，已由去年底7%成長至今年第1季的9%。

卓文恒同時預告，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，已經進入最後的驗證與測試階段，預計第3季就可接單小批量出貨，今年機器人相關產品占整體營收的比重還會持續成長。

看好緯創、上銀等機器人概念股的投資人，可挑選中長天期權證介入。

營收 機器人

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