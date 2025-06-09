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全民權證／奇鋐 選價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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奇鋐（3017）5月營收98.8億元，月增8.5%、年增87%，單月營收創新高，主因AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，加上單價較高，帶動整體業績成長；累計今年前五月營收423.21億元，年增64.2%，亦創歷史新高。

法人分析，晶片熱設計功耗提升，驅使新世代產品導入水冷方案，用於GPU和特殊應用晶片（ASIC）伺服器的3D VC模組顯著放量， 輝達GB200伺服器新架構整機櫃水冷產值估將達3D VC氣冷方案的10至15倍，奇鋐為雲端服務業者（CSP）水冷板散熱主要供應商，出貨持續成長。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如奇鋐凱基4C購03、奇鋐元大49購10。（凱基證券提供）

營收 奇鋐

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