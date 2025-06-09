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期貨商論壇／鴻準期 題材熱炒

經濟日報／ 記者周克威整理

任天堂新機Switch 2在美、日等主要市場正式開賣，順利開出銷售紅盤，幾乎一機難求；供應鏈的鴻準（2354）因獨家囊括Switch 2組裝與機殼訂單，營運有望受惠最深。

從目前美日市場開賣狀況來看，Switch 2首波供應量已銷售一空，下波供應時間估將落在二周至一個月後，顯示出任天堂仍低估玩家對Switch 2的需求量，因此，首波備貨量仍不足夠。

據悉，任天堂內部已上調過好幾次備貨量，早已超過原先目標，但開賣後強大的買氣驚人，據傳，任天堂已向供應鏈下追單指令，要求相關供應鏈日夜趕工出貨，藉此滿足市場需求。台灣市場預計7月10日開賣，屆時很可能也呈現供不應求的狀況。

鴻準5月營收147.5億元，創下近56個月新高，月增14.5%，年增249.7%；鴻準第1季遊戲機產品的營收占比拉高到87%，比起去年同期的59.8%大幅提高，顯示新遊戲機初期拉貨動能強勁。鴻準今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強。

鴻準持續發展金屬機殼薄形化，這次應用在客戶的新款遊戲機，另外在遊戲手把方面，也採用一體化成形和3D磁力感測技術，強化使用者體驗，並延長產品壽命。

任天堂新機Switch 2熱賣，鴻準遊戲機產品營收占比高，投資人不妨可以留意鴻準期（GCF）做相關操作。（群益期貨提供）

鴻準 遊戲機 Switch

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