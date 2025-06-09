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期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻
黃金期貨價格5月中旬雖一度跌破短期均線及月線，甚至回測至季線附近，但隨後低接買盤進場，形成反彈，也讓價格再度站上各級均線。若後續守穩均線之上，盤勢將有機會持續走揚並挑戰歷史高點。
從總體經濟來看，近期美國公布5月ISM非製造業指數49.9跌破榮枯線，出乎市場意外，同時遠低於市場預期，同時也是近一年來首度陷入萎縮情況，加上有小非農之稱的ADP就業報告人數僅3.7萬人，遠遜於市場預期的11萬人，也低於上個月的6萬人。
數據顯示美國經濟及勞動力市場明顯放緩，使得美元出現走弱，加上俄烏仍無停火跡象，顯示出地緣政治風險仍高，也讓黃金期貨價格再度轉強。
不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。
從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至5日止，黃金持有量為935.65公噸，近期二周出現連續上升情況，也讓黃金持有量維持在最近二年的高部位，顯示出法人看好黃金後續的走勢。
觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，經過二個月調節後，使得持倉部位大幅降低，不過黃金價格並未大幅修正，然而近期出現連二周買超情況，表示非商業交易人買盤回籠，也讓黃金價格有所上揚，因此後續若能持續站在買方情況下，價格有望向上挑戰前高位置。（華南期貨提供）
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