鴻準、旺宏 押逾三個月

任天堂新機Switch 2於日前在美國、日本等市場開賣，順利開出紅盤，預料後續仍將處供不應求，帶動台股的遊戲機供應鏈包括鴻準（2354）、旺宏（2337）等表現。

Switch 2組裝廠鴻準昨（6）日開盤後一度觸及63.6元，終場收在61.7元，漲幅2.3%，順利站上季線；供應遊戲卡用記憶體的旺宏開高走低，終場小跌0.9%。

鴻準5月營收147.5億元，較去年大幅成長249.6%，月增14.4%，累計前五月營收576.1億元，年增252.1%，創歷來同期新高。法人表示，雖然任天堂已提前備貨，但仍供不應求，鴻準身為 Switch 2 的機殼與組裝供應商，在 Switch 2 銷售熱潮帶動下，將持續受惠。

旺宏5月營收22.6億元，年增5%，為七個月以來新高；累計前五月營收107.3億元，年增6.9%。法人看好第3季進入產業旺季，加上任天堂Switch 2新機問世，對旺宏下半年有正面助益。據了解，Switch 2主機已有部分元件出貨，遊戲卡要到下半年新機推出。由於今年是新機上市第一年，因遊戲機的產品生命周期較長，從歷史經驗來看，預期全年ROM出貨將相對平穩，通常新機推出後第三至第五年會進入出貨高峰。

法人指出，旺宏NOR Flash接單已明顯改善，能見度約二至三個月；NAND晶片會持續尋求新應用，包括借助3D NAND拓展市占；車用部分，除歐、美、日系客戶，中國大陸設計導入專案機會也增加，看好長期車用發展。

權證發行商表示，投資人若看好鴻準與旺宏後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期90天以上的權證介入，以小金搏大利。