台積電、長榮 四檔有戲

台股5月以來受惠中美關稅戰停火，三大法人合力加碼約2,000億元，主要買超的台積電（2330）、長榮（2603）等個股受矚目，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的認購權證，參與個股走勢。

台積電在2025技術論壇中，揭露先進製程、AI應用、全球產能擴充與產業合作的最新進展與未來藍圖，將持續引領全球半導體與AI產業發展。繼生成式AI、代理型AI後，實體AI將是下一波發展趨勢，如AI人形機器人和自駕車。

台積電預估，2025年全球半導體業可望雙位數健康成長，並維持2030年半導體業產值挑戰1兆美元的觀點，其中，最大動能來源是高速運算（HPC）AI，預期將占45%。2030年將有13億台AI機器人被運用在真實世界，規模達350億美元，2050年增至40億台，其中包括6.5億台人形機器人。自駕車方面，預期2030年時，全球每10輛汽車中，就有一輛是自動駕駛。

由於川普關稅政策不確定性仍高，台積電對談論下半年業績，認為為時過早，市場預估台積電全年每股純益（EPS）在58~61元間。

長榮方面，法人圈多維持對貨櫃航運產業正向看法，因美中雙方於5月12日達成為期90天的關稅減免協議，美國對中國大陸進口商品的關稅降至30%，激勵貨主提前布局開學季、感恩節及耶誕節等節慶商機，出貨意願提升，帶動美國航線運價反彈。

另外，5月下旬美洲線艙位明顯供不應求，所有船公司在美西、美東與墨西哥灣等主要港口的航線均已出現全面超收情況。船公司也宣布6月起將調漲PSS或GRI高達每40呎櫃1,500至3,000美元，有助長榮第3季與下半年營運展望。