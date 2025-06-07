全民權證／中興電 挑逾120天

中興電（1513）5月合併營收23億元，月增5.9%、年增12.13%；今年前五月合併營收109.3億元，年成長8.17%，單月及前五月營收均創歷史同期新高。

中興電預估今年集團整體業績成長目標兩位數百分比，目前電力事業不含風電在手訂單規模約373億元，高於全年目標規模200億元，鎖定台電、一般民間電力事業、儲能工程及氫能應用等。海外市場將因匯率與北美關稅政策影響，短期將保守看待。雖台電新發電機組建置將趨緩，且預估2026年營收成長性將低於2025年，但自動接流程已陸續上線，使得焊接效率提高一倍，經營效率將在今年下半年提升。權證發行商建議，看好中興電投資機會可買進價內外10%以內、有效天期120天以上商品。（國泰證券提供）

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