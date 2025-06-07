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全民權證／鈊象 選價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

鈊象（3293）第1季營收53.5億元，季增5.8%、年增28.3%，稅後純益26.2億元，季增2.1%、年增28.9%，每股純益（EPS）9.32元，符合預期。

展望2025年，鈊象表示，去年下半年基期較高，下半年營收年成長幅度將低於上半年。營收成長主要來自於東南亞授權的成長，而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，到今年初已有一些營收貢獻；商用遊戲機會有新的遊戲機產品推出，因此，全年預估將呈現成長，市場預估全年營收228.5億元，年增23.4%，稅後純益107.6億元，年增18.8%，EPS成長為38.2元。權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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