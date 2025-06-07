全民權證／波若威 二檔聚光

波若威（3163）受惠包括輝達（NVIDIA）等大廠逐步採用CPO交換器，公司積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，法人看好明年CPO對波若威營收貢獻可觀。

分析師指出，波若威持續與客戶合作，布局應用於1.6T的各種光纖套件，以應對更高速光纖傳輸發展，配合客戶開發組裝應用於CPO產品中的光纖配線盒；在自動化技術發展，也完成微型元件材料自動進出系統，期縮短製程時間。法人表示，波若威今年成長動能包括AI／DC伺服器中相關800G／1.6T產品、下世代PON以及新世代CATV。權證發行商表示，看好波若威可挑價內外10%以內，有效天期三個月以上權證介入，參與行情。（兆豐證券提供）

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