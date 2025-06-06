美公布非農數據「優於預期」 台指期夜盤跳漲

台指期夜盤6日以21,577點、上漲11點開出後，延續日盤震盪格局，一度下殺至21,534點，但在晚間接近21點時，美國最新公布的非農就業人口數據大幅優於市場預期，美股電子盤直線拉升帶動下，台指期夜盤也立即由黑翻紅，最高上衝至21,639點；21點30分左右，維持在21,620點、上漲約50點附近游走。

美國在晚間公布的5月非農就業人口為13.9萬人，高於市場預期的13萬人下，美國短期利率期貨收窄稍早跌幅，且就業數據公布後，市場減少對聯準會降息的預期，市場預計聯準會今年將在9月和12月降息2次。就業數據優於預期，帶動美股三大指數電子盤強勁反彈，道瓊指數電子盤在21點30分左右，大漲約350點，那斯達克、標普電子盤也分別各上漲0.9%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，多在千元關卡前游走，最高來到997元、上漲3元，電子期、半導體期也分別上漲0.4%、0.1%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌13點，收21,660點，其中，外資現貨轉為賣超、金額來到135.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,443口至38,541口；投信則是由賣轉買、買超38億元，自營商賣超24.5億元，三大法合計賣超123.2億元。

市場專家建議，就技術面觀察，6日台股價穩量縮，守住5、10日線，不過，6日盤中高點未過前一日高點、但低點卻更低，且下彎半年線壓力在即，季線扣抵位置也還在22,000點以上，月線下周開始扣抵高位階，若成交量未能回到20日均量以上，盤勢不易擺脫震盪整理格局。