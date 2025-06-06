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臺指選擇權周五到期契約 6月27日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所將於6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，繼現行周三到期周契約後，新增周間另一主要到期日，建立每星期有「周三」及「周五」兩個到期日的全新架構，提升市場對短天期避險及事件交易的彈性與效率。

新契約每周五掛牌，初次上市日為6月27日（周五），首個契約到期日為2周後的7月11日（周五）。除首周（即7月4日無契約到期）外，之後每周五均有周契約到期。其履約價格間距、序列等契約規格皆與現行周三到期周契約相同。

因應全球多項重要經濟數據及企業財報常於周四晚間發布，周五到期契約可協助交易人於周四日盤預先布局，周四夜盤因應實際數據或財報結果即時調整部位，或於周五結算、避免周末風險，精準對應事件發生時點、即時反應市場波動、當周內完成避險或獲利了結，且存續期間短、權利金較低的特性，也大幅提高資金運用效率。

周三及周五雙到期日架構，更可多元化交易與避險策略。例如觀察周三、周五到期契約的隱含波動率，進行波動率交易；或利用不同到期日的時間價值消逝速度差異，進行時間價差交易；或同時持有不同到期日部位，降低集中到期風險，避免因市場突然大幅波動導致單一到期日部位受損。

周五到期臺指選擇權的推出，賦予交易人更大彈性，並針對重大市場事件進行精準的策略部署。同時，透過完整的周三與周五密集的到期架構，更能精確反映市場對不同時間點的預期和波動率看法，發揮價格發現功能，增強市場深度與活絡度，為台灣期貨市場注入全新成長動能。

選擇權 財報 臺灣期貨交易所

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