中興電（1513）目前公司在手訂單600億元，2026年台電設備拉貨進入高峰，獲利將進一步跳升，市場看好後市發展。

中興電日前召開股東會，決議配發現金股利4.6元。展望未來，中興電訂單能見度達五年，今年目標再拿200億元訂單，包括台電外水力抽蓄發電設備，離島發電也會是爭取重點訂單之一。中興電受惠台電強韌電網計畫，接單穩定，為強韌電網概念股之一；另還有台電能源開發計畫，公司表示，2025年到2035年預計有7,889億元。

就籌碼面而言，雖然中興電4月受美國總統川普提出對等關稅影響，股價隨著大盤走跌，但外資4月逆勢加碼持股12,094張，提供股價下檔支撐，5月以來，外資對中興電持續買超5,541張，且投信動向也多數交易日站在買方，5月合計買超2,485張，顯見法人對中興電營運後勢的肯定。

就技術面而言，此波股價自4月谷底翻升，近一個月時間股價走出一波上升段，並陸續站回月線、季線與半年線，目前股價已來到接近年線位置，短線漲幅逼進五成，股價近期漲多轉為橫盤整理型態，呈量縮整理格局，可留意未來若單日成交量增加至萬張以上，則顯示整理格局接近尾聲，股價有機會再度出現另一波漲勢，可利用中興電期做相關操作。（台新期貨提供）

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