台積電（2330）董事長魏哲家在股東會表示，人工智慧（AI）晶片供不應求，今年營收可望繼續成長25%左右，且未來五年至十年展望維持正向，另外，關稅雖有影響、並不是直接的，新台幣匯率升值與海外設廠會影響營業利潤率，但會努力維持技術優勢。魏哲家談話激勵台積電股價，也帶動台指期擺脫近期沉悶走勢。

美國總統川普放手讓美元持續走弱，新台幣匯率波動雖已經不如5月初強力升值的震撼，但持續升值也對外銷導向的產業產生影響。以台積電為例，新台幣每升值1元、營業利率下降0.4%；金融業整體外幣曝險部位約2,000億美元，新台幣每上升1元，將造成2,000億元匯損，相對整體部位來說，在可控制範圍內。但從歷史經驗觀察，匯率緩升期間，股市、房市等資產多數呈上漲趨勢，因此短期確實造成衝擊，但中長期有助股市正面發展。

整體來說，台指期短線面對匯率波動以及關稅不確定性，呈盤整走勢，將來隨不確定性消失，中長期回到基本面，只要全球經濟穩定，企業獲利仍可維持股市動能，加上新台幣緩升格局，中長期仍有發展空間。

台指期回到5月底盤整區間上緣，暫時擺破底風險，後續觀察新台幣是否快速升值，以及台積電能否收復所有均線，有助指數維持向上格局。（凱基期貨提供）

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