台指期 市場追價保守

台北股期雙市昨（5）日持續走高，台指期上漲74點、至21,553點，逆價差達121.43點，外資淨空單則持續減少67口至37,098口。期貨商表示，台股目前處箱型震盪格局，量能尚未明顯放大，市場追價意願有限；後續仍須觀察外資動向、新台幣匯率變化及美中貿易談判。

台股昨天開高震盪，早盤權值王台積電（2330）觸及千元大關和AI概念股續攻，但開高後湧現賣壓，加上電子權值股聯發科下跌逾2%，貨櫃三雄同步重挫超過5%，拖累指數漲幅收斂，終場指數上漲56點，收在21.674點。

期貨市場方面，台指期昨日上漲74點、至21,553點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,097口至3,996口，其中外資淨空單減少67口至37,098口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,858口至7,468口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單略縮，自營商選擇權淨部位，略為以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期昨日呈開高震盪格局，權王台積電挑戰千元大關，成為撐盤要角，終場以十字K棒作收。目前指數站穩短中期均線之上，多方反撲力道強勁，因此在跌破月線支撐前，短線震盪過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權昨日未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在17,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至1.05，VIX指數下降1.86至22.47；外資台指期買權淨金額-0.59億元、賣權淨金額-0.2億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨幾乎持平操作，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股來到區間上緣位置，短線待量能再度放大回升後，方能突破走出明顯波動趨勢。