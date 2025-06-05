全民權證／緯創 押價內外20%
緯創（3231）在AI伺服器出貨動能強勁帶動下，5月營收2,084億元，月增55.8%、年增162.1%，單月營收首度突破2,000億元，推升股價表現。分析師表示，緯創近來除穩定供貨AI伺服器上游關鍵零組件，也積極切入AI系統產品，帶動5月營收衝高。
緯創前五月營收6,885.9億元，較去年同期成長76.3%。法人指出，緯創4月、5月AI伺服器營收合計已較首季有三位數成長，由於出貨動能維持強勁，預估第2季AI伺服器營收將處季增、年增，維持全年AI相關產品營收有三位數成長的預測。
權證發行商表示，看好緯創的投資人可挑選價內外20%左右，長天期的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供，記者何佩儒整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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