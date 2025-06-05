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全民權證／華邦電 選逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

華邦電（2344）隨著三星傳出加快淡出 DDR4 生產，海力士、美光投片規模將減少，三大廠2025年在DDR4的市占率皆將下滑，華邦電市占率可望提升。

在CUBE記憶體進度方面，因較高頻寬記憶體（HBM）具堆疊層數較少、低功耗等優勢，且傳輸速率、頻寬、容量、I/O數等規格較低，目前已有數十家客戶耕耘中，可望成為華邦電評價向上提升動力。

海外布局上，華邦電除既有的美國德州辦公室外，集團正評估在加拿大設立據點。主因加拿大擁有人才政策與成本優勢，且不受美國簽證限制，未來有助系統整合能力擴展。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證入手。（統一證券提供、記者徐牧民整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華邦電 權證

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