全民權證／京鼎 二檔閃金光
京鼎（3413）今年第2季除設備需求微幅成長外，自主開發業務也隨晶圓代工廠在高雄擴產而逐季成長。面對關稅戰，客戶短期提前備貨、長期則要求供應鏈分散，如檢測設備客戶在法說會中表示將加速亞洲製造能力，2026年初時，50%產品從亞洲出貨，目前有一家客戶正認證羅勇廠，預期今年下半年開始顯著貢獻營收。
京鼎取得富蘭登科技51%股權，該公司主要為國內外晶圓製造廠提供半導體製程設備、航太設備的技術服務與維修。京鼎可望藉此布局多元客戶群、多元產品切入航太，優化營收結構，降低單一客戶依賴，整合關鍵技術，持股富蘭登51%成為子公司將有望認列營收。（永豐金證券提供、記者廖賢龍整理）
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