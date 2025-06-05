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建準、新日興 四檔火熱

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近期震盪，盤面類股輪動快速，昨（5）日建準（2421）、新日興（3376）各擁利多，股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，建準第2季主要動能為伺服器、人工智慧（AI）伺服器營收。隨輝達GB200生產逐漸放量，建準GPU AI伺服器營收比重將由第1季約20%逐步上升，其中ASIC仍為多數。

建準今年營運午要成長力道來自伺服器與車用業務，尤其是AI伺服器成長以及車用客戶滲透率提升。另外，美國對外課徵的對等關稅在7月初以前暫緩，使部份消費性產品提前拉貨。然關稅對建準並無影響，即便是銷售美國的通路業務，因已將出貨轉從菲律賓至美國，而出貨至ODM客戶的風扇主要在台灣或墨西哥地區組裝，亦不受關稅影響。

新日興部分，今年蘋果對摺疊iPhone動作變得頻繁，帶動市場預期其將於2026年推出摺疊iPhone的預期；基於蘋果本身手機市場龐大，且屬於高階機款的定位，有利於高售價定位的摺疊手機銷售。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

關稅 美國 伺服器

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