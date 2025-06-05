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中興電、華城 挑長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照

受惠夏日用電增加，台電強韌電網計畫等資本支出成長，美國也大舉投入電網建設與設備更新，帶動台股中的重電族群來「電」，包括中興電（1513）具有氣體絕緣開關（GIS）全台市占最高的優勢地位，華城（1519）受惠美國變壓器市場供不應求，帶動重電族群權證受注目。

法人分析，中興電是台電的重要合作夥伴，包括強韌電網計畫與其他再生能源、儲能等工程，讓中興電具備穩定的訂單能見度。除GIS，中興電的業務還包括電力設備製造、工程承攬、氫能應用、航太零組件與停車場經營等領域，產品線完整多元。

先前因台電缺工導致多項建置進度延宕，影響拉貨動能，法人表示，下半年將逐步好轉，尤其中興電本身已培養外籍人員，加上今年將開始導入自動化焊接機台，有助降低台電自身無法直接聘用外籍勞工所造成缺工風險。推估台電資本支出近兩年仍將維持兩位數成長，中興電也將因此受惠。

變壓器大廠華城短期營運雖受匯率影響，由於美國的變壓器產能有限，法人認為，美國總統針對各國課徵對等關稅，多數重電廠商成本為齊頭式上漲，但因對中國課徵的關稅最高，華城可望因此有機會搶占中國市占下滑的缺口。另一方面，華城目前評價面偏低，可望吸引逢低進場買盤。

權證發行商表示，投資人若看好中興電與華城後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。

華城 台電

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