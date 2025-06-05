大學光、保瑞 認購亮眼

大學光（3218）及保瑞（6472）營運持續朝正向發展，受到關稅影響相對較低，股價呈現持穩向上；權證發行商表示，可挑偏價外相關權證短線操作。

觀察大學光今年第1季台灣三大業務中，兒童視力防控年增13%，成長相對強勁；屈光手術的手術量仍停滯，惟受惠去年引入SMILE PRO 2.0，帶動ASP和營收成長；白內障手術年增5%，維持過去成長態勢。中國大陸部分，現階段將重心放在對既有據點的轉型升級，主推自費高階客製化醫療，例如去年推出的全光塑，其價位落在人民幣2.1~2.3萬元，高於SMILE的1~2萬元，以期在市場未有好轉而量持平下，至少價持續往上，而SMILE PRO會再視當地消費氛圍適時推出。

大學光對整體大陸營運進行優化，獲利有望進一步向上。後續將有新代理產品推出，ICL植入式隱形眼鏡針對中高度近視、角膜太薄等不適合雷射手術的族群，預計今年下半年推出更全面的解決方案，並加上今年將再展四家合作據點，正向預期今年全年營收成長有望優於今年第1季和去年的水平。

保瑞方面，去年收購美國百年藥廠USL後便取得美國特殊藥局通路，將整合集團資源以發揮綜效，保瑞分別在完成USL併購後取得Sabril口服懸浮液劑型的學名藥VIGADRONE，與收購Pyros後取得旗下關鍵品牌用藥VIGAFYDE™口服液及VIGPODER™口服型粉末溶液，成為目前美國市場中唯一同時擁有vigabatrin三款劑型的藥廠，有利於公司透過既有特殊藥局通路及累積多年的專業銷售團隊，加速掠奪vigabatrin的市場份額。

保瑞透過收購陸續取得美國在地生產量能及具大分子藥品製程開發與量產能力的無菌針劑廠，與新入主的泰福旗下具生物藥商業化能力的聖地牙哥廠，使保瑞擁有橫跨大小分子、垂直布局研發到量產的CDMO產能與營運利基。展望後市，保瑞加速併購實現跳躍式成長，其中，美國USL與無菌製劑廠獲利仍可望提升，加乘新入主的泰福與新納入麾下的新藥產品，將大大提升保瑞未來開拓美國市場的能力。