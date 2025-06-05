南亞科、世紀鋼 認購火

台股昨（4）日受惠美股收紅，收復月線關卡，南亞科（2408）、世紀鋼（9958）等題材股強勢表態，雙雙改寫波段高點，預料後市仍有上檔空間。權證發行商建議，偏多的投資人，可透過相關認購權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

隨人工智慧（AI）應用於雲端伺服器及邊緣運算，且小型語言模型將AI導入邊緣裝置，將帶動對DRAM需求，加上庫存持續去化，預期整體市況有機會逐季好轉。法人認為，南亞科受美國對等關稅影響程度低，且報價進入緩升階段，有利評價提升。

就產業角度來看，三星、SK海力士、美光等大廠持續優先分配產能生產DDR5及HBM產品，並減少DDR3、DDR4、LPDDR4等產能，使庫存水位持續下降。

另一方面，雲端服務供應商（CSP）及各國政府對伺服器投資持續強勁，且除短期中國大陸補貼政策，長期邊緣運算推動AI手機滲透率提高，及低成本AI開源模型帶動AI PC換機需求，有助需求提升。

法人指出，世紀鋼今年風電事業持續大量挹注營運表現，預估訂單為21座Jacket、金額約90億元的海龍案，可認列20%營收，至於訂單為20座Jacket及99支pin pile、金額約140億元的渢妙案，可認列八成以上營收。

隨3-1期風場採用的水下基礎噸數提升，例如第二階段海龍風場水下基礎噸數達1,800至1,900噸，第三階段3-1期渢妙風場水下基礎噸數2,400至2,500噸，造價提升將帶動營收貢獻同步增加。

考量離岸風電3-1期已綁定60%國產化，法人評估，若世紀鋼取得非本土化訂單，單位成本下降將使毛利率維持30%至35%水準。

權證發行商建議，看好利基題材股如南亞科、世紀鋼的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。