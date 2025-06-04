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川普再向鮑爾喊話「必須降息」 台指期夜盤上漲

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤隨輝達和Meta等科技巨頭在美股盤前走強，川普喊話鮑爾降息，提振市場多頭人氣中，指數多維持在21,500點關卡之上，在晚間9點半前，多維持在21,550點、上漲70點附近游走。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤隨輝達和Meta等科技巨頭在美股盤前走強，川普喊話鮑爾降息，提振市場多頭人氣中，指數多維持在21,500點關卡之上，在晚間9點半前，多維持在21,550點、上漲70點附近游走。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤4日開盤後，以21,496點、上漲17點開出後，雖一度隨短多獲利了結下車影響，壓回至21,451點，但隨輝達（NVIDIA）和Meta等科技巨頭在美股盤前走強，川普喊話鮑爾降息，提振市場多頭人氣中，指數多維持在21,500點關卡之上，在晚間9點半前，多維持在21,550點、上漲70點附近游走。

經濟數據方面，最新公布的「小非農」美國5月ADP就業人數3.7萬人，為2023年3月以來最小增幅，預期11萬人，前值6.2萬人。在小非農就業數據發布，晚間20點30分左右，美國總統川普對聯準會主席鮑爾再次喊話，認為鮑爾現在必須降息；川普指出，主要是歐洲已經降息九次了；而美10期公債殖利率、黃金、美元指數同步走弱。

其中，台積電在夜盤交易中，晚間9點過後，多維持在990元關卡附近、維持小漲格局，電子期、半導體期也分別上漲0.3%、0.8%，中型100期貨指數上漲0.4%。台股4日盤面各類股漲多跌少，指數終場大漲491點，收21,618點，其中，外資現貨由賣轉買，買超203.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單再減2,305口至37,165口；投信買超47.8億元，自營商則是買超37.1億元，三大法合計買超288.4億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，4日台股價漲量增，開高走高收長紅K棒，並跳空站上5日、10日均線，封閉6月2日空方缺口，且日KD黃金交叉，有利多方攻勢，有望重新挑戰前波21,879高點，若有回檔，短線支撐暫看缺口低點21,303點。

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