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期貨商論壇／台積期 審慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國勞工部周二公布勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，4月底職缺數達739.1萬個，高於市場預期，加上輝達宣布GB300晶片平台開始送樣給雲端服務供應商，預估第2季後開始量產出貨，帶動市值升至3.45兆美元，衝上全球市值最高寶座。

台積電（2330）方面，股東會釋出樂觀展望，董事長魏哲家表示，AI需求非常強勁，增加產能仍供不應求，預期今年營收和獲利將再創新高。

在台積電期操作上，貿易戰緩和帶動，股價一度逼近千元關卡，市場信心回溫，然而隨新台幣再度轉趨升值，可能對電子股第2季財報構成雙重壓力，另外在為期三個月的搶運潮後，須留意下半年拉貨需求可能下修風險，此外關稅措施的長期影響不容忽視，聯準會降息預期縮減、意味市場流動性改善空間有限，台積電期在漲多後，建議操作應保持審慎。

曹富凱表示，全球股市目前仍面臨川普關稅戰的嚴厲考驗，加上美國經濟疲軟跡象蔓延，後市台股仍須慎防波動加劇。從台積電期觀察，目前市場訊號仍偏空方，若台積電股價無法站穩千元，悲觀情緒可能造成市場持續挫跌。

綜合技術面及籌碼面，外資居高思危避險心態仍濃，台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國經濟 期貨交易 台積電

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