期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國總統川普設定的關稅談判期限只剩五個禮拜，然關稅貿易政策反覆不定，帶來高度不確定性且動作頻頻，包括鋼鋁進口關稅提高到50%，以及指責中國違反貿易休戰協議，進一步加劇美元走跌壓力，今年前五月美元指數重挫8.4%，跌至近三年低點。

另外，歐洲央行（ECB）去年6月以來降息七次，將基準利率降至2.25%，數據顯示，歐元區通膨已降至目標2%之下，為進一步降息提供理由，市場也預測本周ECB將再度降息1碼，不過歐元兌美元持續走強，今年已上漲超過10%，反映投資人對美元資產的信任危機。

技術面看，美元指數已經接連跌破所有均線及100整數大關，反彈力道薄弱，可能進一步回測4月底低點，大約在98附近，且目前均線呈現空頭排列、持續下彎，短線美元指數空方架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

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