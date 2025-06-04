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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（4）日在權王台積電（2330）領漲呈開高走高格局，盤面包括AI概念股、PCB、安控、機器人及記憶體族群同步走揚，尾盤台積電買盤點火收最高，帶動指數漲幅進一步擴大，終場上漲491點、漲幅2.3%，收在全日最高的21,618點。

期貨市場方面，台指期昨日上漲508點至21,482點，逆價差為136點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,220口至2,899口，其中外資淨空單減少2,305口至37,165口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加2,283口至5,610口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單持續縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股昨日量價齊揚態勢，目前下檔季線位置築撐，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期昨日跳空開高超過300點，盤中買盤踴躍，權值股火力全開，指數一路走高，終場以紅K棒作收、結束日K連七黑。目前指數接連收復短中期均線，多方反撲力道強勁，因此在跌破月線前，短線震盪過後有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,200點，月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在17,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.86上升至1.08，VIX指數下降1.74至24.33；外資台指期買權淨金額-0.42億元、賣權淨金額-0.53億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股6月進入除息旺季，投資人可留意潛在填息行情機會，市場亦預期台灣有望列入關稅談判第一波名單，若後續關稅政策明朗化，將進一步降低風險溢價，為台積電股價重返千元大關鋪路。

選擇權 台積電

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