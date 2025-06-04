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期貨商論壇／緯創期 長線布局

經濟日報／ 記者周克威整理
緯創。聯合報系資料照
緯創。聯合報系資料照

緯創（3231）為台灣前三大電子製造服務公司，多年來產品線涵蓋筆記型電腦、伺服器、桌上型電腦等，並持續透過垂直整合與技術轉型，朝向高附加價值領域布局。

隨生成式AI與大型語言模型（LLM）需求快速擴張，全球雲端服務供應商（CSP）與超大型資料中心業者大幅增加AI伺服器採購。緯創作為輝達與其他晶片商主要供應鏈夥伴，積極投入AI伺服器整合與量產，其具備多年x86伺服器製造經驗，能在短時間內提供模組化高熱密度與水冷散熱等定製化設計服務，為公司打開營收與毛利新成長曲線。

此外，子公司緯穎專注雲端伺服器及資料中心解決方案，在Open Compute Project（OCP）社群深具影響力，與Meta、微軟等合作關係穩固，成為集團AI伺服器成長主力。

緯創亦積極跨入智慧醫療與生醫領域，近年透過與國內外醫療院所、系統商策略聯盟，發展遠距醫療裝置、醫療影像分析與AI臨床輔助系統，切入高門檻、高附加價值應用，增加業務成長韌性與多樣性。

緯創正處於從傳統代工轉型為AI與高階伺服器解決方案供應商的關鍵拐點，產業趨勢利多、客戶結構優化與全球供應鏈布局得宜，AI伺服器與智慧醫療提供長期成長潛力。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

緯創 伺服器 AI

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