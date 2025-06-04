快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

期貨商論壇／黃金期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

川普指控大陸違反初步貿易協議，暗示會採相應行動。美國財政部長貝森特證實大陸確實扣住協議中同意釋出的稀土，美國汽車、晶片等產品都要用稀土原料；美國商務部長盧特尼克表示，關稅措施不會消失，預期川普不會延長90天寬限期。

烏俄部分，雙方在伊斯坦堡舉行第二輪談判，由於談判前一日烏克蘭無人機滲透進入俄羅斯發動攻擊，俄羅斯視此為俄羅斯版珍珠港事件，市場預期這次談判還是無法達成川普政府最想看到的停火協定。

由於關稅不確定性加上烏俄問題升溫，黃金避險需求大幅推升黃金價格，短線大漲至近三周來新高。另一推升金價原因為市場預估美元將持續走弱，摩根士丹利策略師團隊報告指出，聯準會預料將降息175個基點，美國10年期公債殖利率今年底將下探4%，並於2026年將出現更大跌幅，未來一年美元指數預估將下跌9%，美元走弱亦推升金價、油價走勢。

芝加哥聯邦準備銀行主席古斯比表示，美國經濟基本面良好，如與貿易政策相關不確定性得以解決，聯準會可推進降息進程。在美元走軟之際，聯準會態度偏鴿將使美元持續承壓，給金價走升有利條件。台灣期交所推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或短線操作。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 美國商務部 俄羅斯

延伸閱讀

全球好感度首超美！川普關稅重創自家形象 外媒酸「讓大陸再次偉大」

大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

台灣學生留美夢碎？川普先打擊哈佛 下一個常春藤名校是哪間？

美中會談陷困境？白宮前幕僚長曝川普「偏好溝通方式」：習近平不習慣

相關新聞

台指期 外資大減空單

台股昨（3）日在台積電股東會激勵下，AI概念股同步回神，推升早盤台指大漲超過300點，不過逼近月線，賣壓出籠，加上尾盤台...

期貨商論壇／緯創期 長線布局

緯創（3231）為台灣前三大電子製造服務公司，多年來產品線涵蓋筆記型電腦、伺服器、桌上型電腦等，並持續透過垂直整合與技術...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

川普指控大陸違反初步貿易協議，暗示會採相應行動。美國財政部長貝森特證實大陸確實扣住協議中同意釋出的稀土，美國汽車、晶片等...

最牛一輪／弘塑績優 群益52沾光

弘塑（3131）4月營收達5.61億元，月增15%，年增65%，第1季營收與獲利也雙創新高，單季每股純益8.74元，累計...

外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

台指期夜盤3日開盤後，隨外匯禿鷹退場，外資空單退場，提振多頭人氣中，儘管美股電子盤走勢疲弱，但以21, 026點、上漲5...

台指期 短線保守看待

股期雙市昨（2）日走勢同步走弱，現貨指數跌344點，收21,002點；台指期則跌451點至20,866點，失守21,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。