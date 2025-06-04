期貨商論壇／黃金期 避險優選

川普指控大陸違反初步貿易協議，暗示會採相應行動。美國財政部長貝森特證實大陸確實扣住協議中同意釋出的稀土，美國汽車、晶片等產品都要用稀土原料；美國商務部長盧特尼克表示，關稅措施不會消失，預期川普不會延長90天寬限期。

烏俄部分，雙方在伊斯坦堡舉行第二輪談判，由於談判前一日烏克蘭無人機滲透進入俄羅斯發動攻擊，俄羅斯視此為俄羅斯版珍珠港事件，市場預期這次談判還是無法達成川普政府最想看到的停火協定。

由於關稅不確定性加上烏俄問題升溫，黃金避險需求大幅推升黃金價格，短線大漲至近三周來新高。另一推升金價原因為市場預估美元將持續走弱，摩根士丹利策略師團隊報告指出，聯準會預料將降息175個基點，美國10年期公債殖利率今年底將下探4%，並於2026年將出現更大跌幅，未來一年美元指數預估將下跌9%，美元走弱亦推升金價、油價走勢。

芝加哥聯邦準備銀行主席古斯比表示，美國經濟基本面良好，如與貿易政策相關不確定性得以解決，聯準會可推進降息進程。在美元走軟之際，聯準會態度偏鴿將使美元持續承壓，給金價走升有利條件。台灣期交所推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或短線操作。（永豐期貨提供）

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