台指期 外資大減空單

台股昨（3）日在台積電（2330）股東會激勵下，AI概念股同步回神，推升早盤台指大漲超過300點，不過逼近月線，賣壓出籠，加上尾盤台積電下殺4元，以及鴻海翻黑的影響，指數漲幅收斂，終場指數上漲124點、漲幅0.59%、收在21,126點。

期貨市場方面，台指期昨日上漲101點至20,971點，逆價差為155點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,560口至321口，其中外資淨空單減少5,923口至39,470口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加3,820口至3,327口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI增量轉作大於買權，目前選擇權多空呈現拉鋸。

永豐期貨指出，選擇權昨日未平倉量部分，周買權最大OI落在21,400點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在21,700點，月賣權最大OI落在19,900點。全月未平倉量put／call ratio值由0.77升至0.86，VIX指數下降0.82至26.07；外資台指期買權淨金額-0.08億元、賣權淨金額-0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，儘管大盤短期震盪劇烈，但央行守匯、政策穩定及權值股釋出利多，皆為中期止穩鋪路，後續須持續觀察外資動向與新台幣匯率變化，掌握低接機會。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股續作壓縮三角收斂，目前各均線持續靠攏糾結，短線以保守格局看待不變。

元富期貨指出，台指期昨日開盤跳空開高超過百點，盤中更是一度大漲超過350點，不過遭遇到月線反壓，賣壓陸續出籠，終場指數以黑K棒留上影線作收、日K連七黑。目前指數從5月中高點已回落超過千點，接連黑K棒凸顯出上檔壓力沉重，因此在站回月線之前，短線呈現弱勢整理機率較高。