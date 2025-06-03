外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

台指期夜盤3日開盤後，隨外匯禿鷹退場，外資空單退場，提振多頭人氣中，儘管美股電子盤走勢疲弱，但以21,026點、上漲52點開出後，一路震盪攻堅，指數在晚間9點半前，多維持在21,125點、上漲150點附近遊走。

儘管美國總統川普最新宣布，將加倍提高進口鋼鋁關稅，由25%提高到50%，並指控中國大陸違反日前在日內瓦貿易談判中達成的共識，但又傳出本周將與習近平通電話，引燃市場對中美僵局有解的預期中，搭配國內央行明確表態「守匯」決心，並嚴正警告外匯禿鷹不得炒作匯率後，台股迎來一波外資加速撤離潮，包括在台指期等未平倉淨空單大降下，市場多頭追價意願開始轉強。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，上漲約8元、站上960元關卡，電子期上漲0.7%、半導體期則在平盤附近震盪游走，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股3日電金雙主流引領上攻，指數終場上漲124點，收21,126點，其中，外資現貨賣超133.5億元、連五賣，台指期未平倉淨空單5,923口、至39,470口；投信買超126.4億元，寫下史上第八大買超，自營商則是賣超4.6億元，三大法合計賣超11.7億元。

不過，市場專家建議，就台股技術面觀察，2日大盤跳空重挫跌破月線支撐後、回測至季線附近，3日隨即出現多方抵抗反彈走勢，但還無法回補2日所留下空方缺口，也未能收復5日線以及月線，顯示空方力量仍占上風，因此，在大盤站上5日均線以及月線前，操作仍宜謹慎。