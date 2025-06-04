全民權證／聖暉 選價內外10%
無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）採取分散客戶、多元產業策略，較不受特定廠商景氣循環影響，帶動整體在手訂單截至今年第1季已達460億元水準，年增37%。
近期受地緣政治影響，日本、東南亞等地加速建廠在建存量上升。
此外，因美國地區生意浮現，集團將偕同旗下公司前往設立據點，預期2026年可正式在當地接單，除跟隨台灣客戶赴美外，客戶亦包含記憶體廠及雲端服務業者（CSP）。
市場機構法人估聖暉*2025年EPS可挑戰24.37元，2024年合計每股15元現金股利，改寫配息新高，殖利率約4.5%。
權證發行商表示，投資人如看好聖暉*投資機會，可挑選價內外10%以內、距離到期日逾四個月的權證，透過靈活操作參與個股行情。
（群益金鼎證券提供）
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