全民權證／聖暉 選價內外10%

台股在台積電領軍中，揭開6月千家股東會行情序幕。其中，近期將召開且具產業代表性的公司，備受市場關注，包括6日大立光、奇鋐、和碩，10日技嘉、微星、漢唐等，這些大市值的公司高層在股東會中釋放下半年的營運展望，預期將是帶動台股多頭再起的焦點。

2025-06-04 00:13