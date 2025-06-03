交易達標送特斯拉 元大期再開台期講座助攻

隨著台股進入除權息旺季，加權指數再創波段新高，期貨市場同步升溫。近年交易人愈加重視填息速度與資金效率，個股與ETF期貨等衍生性商品，因具備槓桿彈性與除息日當日現金調帳優勢，已成為參與除息行情的熱門工具。元大期貨（6023）看準此波熱潮，推出年度重磅活動【2025期貨全壘打挑戰賽】，熱血棒球主題搭上除權息熱潮，設計壘包式獎勵機制，提供交易人以期貨策略靈活布局。

元大期貨表示，活動期間6/1-8/31，凡交易國內期貨商品（不含選擇權）即可依交易口數累積點數，兌換各階段壘包獎勵。其中，達一壘（門檻90口）可獲得Apple Watch、iPad及東京雙人來回機票等獎品抽獎資格，此外攻占二壘與三壘可獲得享樂券回饋，奔回本壘則可獲得級距獎項，包括特斯拉Model 3、瑞士UBS金條等好禮。為鼓勵新手參與，新開戶或靜止戶，可獲得最高500元電子禮券，降低入門門檻，人人皆有機會「全壘打」。活動詳情：https://www.yuantafutures.com.tw/2025stockfutures

身為國內市占領先的期貨商，元大期貨長期致力於推動期貨教育與數位交易體驗，持續強化商品多樣性與資訊透明度。於最新公布的公司治理評鑑中，再度榮獲臺灣證券交易所「上櫃公司治理評鑑前5％」肯定，為業界唯一連續11年獲此殊榮的期貨商，展現穩健經營實力與市場領導地位。

這次除推出豐富交易獎勵外，亦同步舉辦【2025期貨投資論壇】，由台中場於5月27日率先開講，後續將巡迴台北、新竹、台南與高雄等地，邀請元大期貨與元大投顧講師解析除權息期間的期、現貨策略、後關稅時代的國際情勢，以及2025下半年交易展望，協助交易人掌握趨勢、強化實戰應對。透過交易活動與實體講座並行推廣，元大期貨期望吸引更多交易人認識期貨商品優勢，培養策略思維，穩健參與多變市場。