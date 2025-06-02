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全民權證／保瑞 優選逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

保瑞（6472）首季稅後純益13.99億元、季增1.31倍、年增95.3%，每股純益（EPS）13.55元，稅後純益、EPS雙創同期新高紀錄。

第1季保瑞CDMO業務營收年增逾五成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例相當穩定，明尼蘇達州廠區於亦於第1季開啟首個CDMO業務，預期今年將進入投資北美的收成期。

法人認為，保瑞CDMO業務取得歷史新高簽約量，抓住全球藥廠供應鏈重整與回流美國的趨勢，此外，特殊專科藥品Vigafyde等產品上市銷售超出預期，並透過Upsher-Smith通路擴大市場滲透，驅動長期營收與獲利增長。

看好保瑞後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 保瑞

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