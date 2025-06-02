全民權證／美時 挑價內外15%

美時（1795）Nintedanib可用於治療IPF（特發性肺纖維化）及非小細胞肺癌，公司已於2023年第1季取得美國FDA暫訂審查核可，並於2024年第1季通過歐洲核可，美歐地區將於2026年上市。Nintedanib有望接力Lenalidomide成為美時的成長新動能。

在收購規劃上，美時加快對東南亞的布局，目標在三至五年使東南亞地區年營收自約新台幣10億元提升至50億元，已於2024年6月與Teva簽訂泰國子公司的100%收購案；2025年1月通過 Sanofi越南及柬埔寨地區的Alpha Choay藥證收購，完成收購合併後，越南收入將由原本新台幣2~3億增加至約8~10億，GM高達八成以上。

看好美時後市可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品參與。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。