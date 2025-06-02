全民權證／奇鋐 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

奇鋐（3017）因人工智慧（AI）伺服器水冷散熱出貨暢旺，法人預估第2季營收可望季增近二成，看好公司將持續受惠整體散熱產值提升趨勢。

隨輝達（NVIDIA）GB200量產，奇鋐水冷板模組出貨持續成長，法人預期第2季營收將逐月遞增，雖然新台幣兌美元匯率升值，略為影響毛利率，但不影響伺服器營收占比提升，帶來的正面效益。

法人指出，除GB200正式放量，有助液冷零組件出貨持續提升，GB300 compute board沿用Bianca設計架構，有利於奇鋐維持水冷板模組市占率，並推升今年AI伺服器營收翻倍成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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營收 奇鋐 伺服器

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