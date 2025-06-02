欣興、南電 押寶長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大和資本證券發布「台灣IC載板」報告指出，台灣IC載板族群受惠於人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）、800G交換器、繪圖卡等需求強勁，且ABF載板價格持續復甦。權證發行商表示，可挑欣興（3037）、南電（8046）偏價外的長天期認購權證短線操作。

欣興去年下半年起就提前增加庫存，目前擁有全球最多的低CTE玻纖布。如果傳統伺服器需求如預期在下半年復甦，供給將更加緊張，欣興可望因此擴大在高階載板市場的市占率。

欣興董事長曾子章4月已預告，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，不論關稅變數，欣興本身技術與生產持續精進，力求整體營運績效提升。

南電在股東會中給出的第2季業績指引，營收有望呈低雙位數成長，優於之前中個位數成長的看法，法人機構指出，主要是看到部分客戶因應關稅戰提前備貨，使ABF載板稼動率來到50%以上，BT載板則達75%以上。

雖然日系上游材料商通知BT載板廠交期延期，需求來自NVIDIA、AMD備貨高峰季；台系BT載板廠終端應用為消費性電子產品，因終端需求疲弱、產能利用率低迷，故這次上游原料交期延期影響不大。

法人表示，欣興與南電皆以消費性產品為主，以2024年消費性、網通產品營收占比分別為70%、25%；南電分別為28%、46%。2025年消費性主要成長動能手機出貨量年增1~2%、筆電出貨量年增2~3%，未來因關稅豁免期後課徵新對等關稅，將造成終端需求展望下修，故更多上游材料，可能降低產能利用率因應趨勢。

關稅 欣興

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