漢翔、晟田 四檔動能強

關稅戰再起，不確定性升溫，推升軍工股再度成為盤面焦點。發行券商指出，看好軍工族群後續表現的投資人可以留意如漢翔（2634）、晟田（4541）等相關權證的布局機會。

地緣政治紛擾影響，台灣2025年國防總預算書編列6,470億元，約占GDP 2.45%。其中一般預算編列金額4,760億元，年成長率約8.05%，台灣相關供應鏈將受惠國防採購預算成長，含特別預算約1,136億元。

漢翔第1季營收約75億，每股純益（EPS）約0.25元。高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年朝再交付18架的目標前進展望後市，法人指出，漢翔發展民用無人機防禦系統，並組建相關零組件供應鏈；且為台灣重要軍工商維案廠商，及國機國造廠商。此外，經濟部公布漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商，展現漢翔在資安防護上的能力，有利於爭取美國國防商機。

晟田從事精密機械零件加工業務，跨足航太發動機、航空器起落架零組件，以及機械零組件製造加工與銷售業務，第1季營收為3.44億元，年成長20.3%主因半導體設備業務受惠晶圓廠擴廠需求出貨大幅增加，反應產品組合轉佳，高毛利半導體業務出貨比重增加，推升EPS為0.62元。

權證發行商建議，看好漢翔、晟田可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。