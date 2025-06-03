期貨商論壇／永續期 避險利器

經歷台北電腦展及輝達財報後，市場都認為股市能再回到川普關稅缺口之上，但近期高點21,879點像是貿易戰鍋蓋壓力，始終無法突破。期貨法人建議，若交易人欲參與永續指數行情，可考慮搭配台灣永續指數期貨，每一口原始保證金86,000元，有助交易人更靈活運用作為避險或交易輔助工具。

在放端午連假前，美國國際貿易法院指出4月9日川普的關稅解放日違憲，應永久禁止執行該關稅措施並命令在十天內暫停對等關稅，但上訴法院隨後就暫緩國際貿易法庭的裁決，而後續行情恐隨川普在法院所判決的結果震盪加劇，期間川普仍可實行其他關稅措施。

另外，目前美中雙方再次互控對方違反瑞士日內瓦所簽的協定，川普也在30日宣布將針對進口美國的鋼鋁徵收50%關稅為現行稅率的兩倍，而美國的經濟委員會主任哈塞特表示，本周川普及中國國家主席習近平可能就貿易問題展開對話，但具體時間尚未確定。

台股方面，川普的關稅政策除進入司法程序外且再次與中國槓上，令市場擔憂，待觀察未來關稅戰是否衝擊美國經濟與共和黨期中選舉民調後，貿易戰事件才可能有轉機，但目前台股短期均線5、10日均線皆向下彎，且最重要的季線也持續下彎，須留意台股再次呈現空頭排列，本周須留意製造業PMI、服務業PMI及非農就業等表現。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。