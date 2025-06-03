期貨商論壇／黃金期 買氣有撐

美國關稅政策頻傳變數，不論美國法院對關稅合法性判定，或美中關稅談判的進展皆不明朗。期貨法人表示，在市場仍存在大量不確定下，避險需求再次升溫，市場尚未恢復對美元資產信心，故資金或將繼續流入黃金、白銀等貴金屬和日圓、瑞朗等避險貨幣，推升價格。

美中關稅談判再添變數，雖在5月上旬兩國順利達成90天暫緩關稅的協議。但美財長貝森特29日表示目前關稅談判進度停滯不前，若要達成最終協議，或需兩國元首當面談判。隔日川普即突然在社群平台發文抨擊中國，稱中國完全違反與美國達成的關稅協議。因此，關稅戰風波未平，避險需求支撐金價。

此外，上周雖傳出美國國際貿易法院裁定川普援引IEEPA制定的對等關稅違法，但隔日聯邦上訴法院又同意川普政府暫緩裁定的請求。白宮也表明川普政府認為最後勝訴的信心，且考慮啟動B計畫，援引貿易法第122條、301條或338條，繼續執行對各國關稅政策。

對於想藉此機會進場參與貴金屬行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或是「台幣黃金期貨」，此二種期貨皆屬於小型契約，交易門檻低，且參考標的相同，但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」則以新台幣計價，須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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