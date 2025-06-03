台指期 短線保守看待

股期雙市昨（2）日走勢同步走弱，現貨指數跌344點，收21,002點；台指期則跌451點至20,866點，失守21,000點關卡，逆價差達136.71點。期貨分析師建議，後續關注美國總統川普關稅政策的法院裁決、美國就業數據、歐洲央行利率決議等動向。

台指期昨日呈現開低走低格局，電子權值股賣壓沉重，指數接連跌破月線、季線以及21,000點關卡，終場指數大跌451點，以黑K棒作收、日K連六黑。目前指數從5月中的高點已經回落超過千點，又回到所有均線之下，短線跌勢尚未趨緩，偏空架構沒有扭轉。

綜合期貨法人指出，美國國際貿易法院裁定川普對等關稅違憲後，司法部上訴暫緩裁決執行，加上美中的貿易談判再次陷入僵局，不只美方控訴中方違反瑞士所簽協定，中方也認為美方已違反雙方元首通話的共識，也破壞瑞士經貿會的協定，且川普在30日也調升鋼鋁關稅，故市場為後續關稅戰感到擔憂。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少114口至3,881口，其中外資淨空單減少1,621口至45,393口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,344口至493口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,500點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,400點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由0.92下降至0.77。VIX指數上升0.05至26.89。外資台指期買權淨金額0.12億元 ; 賣權淨金額0.97億元。因此，整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨補充，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為一千餘口，買權賣權OI總量相當。周選方面，買權OI增量積極大增，選擇權空方呈現表態，外資期現貨守布局，自營商選擇權謹慎，建議短線台指期以保守格局看待。