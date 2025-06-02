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6月台股期指跌451點

中央社／ 台北2日電

台北股市今天終場跌344.59點，收21002.71點。6月台指期以20866點作收，下跌451點，與現貨相較，逆價差136.71點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21317點、7月期貨21011點。

台股今天終場跌344.59點，收21002.71點，成交金額新台幣3447.57億元。

6月台指期貨以20866點作收，跌451點，成交6萬5868口；7月期貨以20578點作收，跌433點，成交528口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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