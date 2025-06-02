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台積、國泰金 四檔聚光
台股在川普關稅議題的陰霾下表現震盪，觀察近期憑藉業績硬底與法人萬張護盤，後市有望成為股市區間震盪的定海神針，包括台積電（2330）、國泰金（2882）等個股，展現基本面與籌碼的雙重護體，相關權證可伺機布局。
市場法人表示，台灣第1季經濟成長強勁，GDP年增率達5.48%，高於預期的5.40%；第2季則受惠於對等關政策延後，預期也將維持不錯表現。
隨著5月營收即將公布，科技族群方面，輝達（NVIDIA）提出AI工廠與代理AI、實體AI概念，未來AI算力需求仍有百倍成長空間。其中，輝達是台積電先進封裝的最大客戶，2025年全年預訂CoWoS晶圓數量維持在35萬片以上，年增率達100%。
儘管台積電股價近期區間震盪，但摩根士丹利重申「優於大盤」評級及「首選股」地位。台積電可能計畫將美國晶圓廠價格調升至少10%，以保護長期毛利率。法人指出，台積電有望消除三大不確定因素，包括與英特爾合資、AI需求、半導體關稅等，若關稅豁免及晶圓漲價獲准，股價可望挑戰1,288元高點。
金融股方面，國泰金等高現金殖利率金控股具備股價下檔保護。法人指出，2024年金控股受惠於營收顯著增長及股債投資收益豐厚，2025年可發放的股利普遍優於前一年。多家金控今年股利以現金為主，其中部分公司現金殖利率達5%，有助於形成股價下檔支撐。
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